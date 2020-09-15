華爾街重量級人物響警：美經濟復甦隨時脫軌
2020年09月15日 14:28
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外國傳媒報道，被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)近日警告，由於缺乏額外經濟刺激措施，市場又面臨11月總統大選及第二波疫情等不確定性，美國經濟復甦進展很可能會因此中斷，並脫離正軌。
戴蒙補充，政府初期的刺激措施雖然減緩了經濟衰退的全面衝擊，惟隨着經濟下行力度持續，向銀行貸款的客戶將顯著受影響。
他又表示，因疫情期間讓員工居家辦公，損害整體產能，減少了辦公室的「創新激盪」(creative combustion)。該行正設法讓員工安全返回辦公室工作。
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