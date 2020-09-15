疫下商機！ UNIQLO力拓電子商務　大阪自動化工廠10月落成

迅銷計劃提高電子商務在日本整體銷售額的佔比，由止於2019年8月會計年度的10%升至30%。事實上，目前UNIQLO對電子商務的投資超過實體商店。截至8月的上年度為止，估計對電商和其他業務的電腦系統投下266億日圓，較花費在國內連鎖店的147億日圓高出80%。

至於迅銷於東京的自動化倉庫早於2018年秋季已經啟用，利用IC標籤、感測器、機械人及其他技術，所有作業包括進貨、驗收、儲放和揀取分類等幾乎全自動化。

迅銷又計劃斥資總額1,000億日圓蓋自動化倉庫，大阪之外，中國、東南亞和美國也有規劃。

截至2019年8月底，大中華區網購佔比約20%，比日本高1倍。反映亞洲部分地區的網絡使用率高於日本，網絡可能成為聯繫海外顧客的重要媒介。

迅銷並將力推「點擊提貨」服務，讓消費者在線上商店購買或預訂後，再到附近實體分店取貨。

曾埋怨電子商務對快速時裝連鎖業構成沉重負擔的UNIQLO創辦人柳井正，其公司正改變物流配送，且加強投資，以拓展日本、中國、東南亞及美國等地的電子商務業務。

無可否認，疫情改變日本消費者的習慣，以前傾向當場試穿，服飾的網購比率一直落後於其他產品。2019年網絡銷售額佔整體營業額的比率，服飾類約佔14%，食品飲料類則為3%，遠低於書籍娛樂類的34%及家用電器的33%；但隨着政府解除疫情緊急事態後，46%的消費者指會持續或增加線上服飾的採購，亦有14%消費者願意持續網購生鮮食品。

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