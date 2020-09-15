人行開展6000億MLF操作　創兩年單月淨投放新高

中國人民銀行公布，周二開展6,000億元人民幣(下同)的中期借貸便利操(MLF)操作，主要針對周四(17日)到期的2,000億元MLF續期操做，充分滿足金融機構需求，意味人行連續兩個月超額續作MLF。

人行剛於8月17日續作7,000億元MLF，規模較7月MLF到期量多出1,500億元；9月MLF淨投放量更進一步擴大至4,000億元，若計及TMLF在內，本月人行相關「放水」已創2018年7月來的單月淨投放新高，接近市場預期的區間上限。

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