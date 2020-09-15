中美科技戰：美對微信禁令　恐嚴重打擊LG及三星

美國總統特朗普在8月份簽署了行政命令，對微信進行封殺，相關禁令將於20日正式生效。外媒報道，美國對微信的禁令恐衝擊蘋果公司(Apple Inc.)在中國銷售表現，間接對南韓三星顯示(Samsung Display)和LG Display造成毀滅性打擊。

報道指出，由於三星顯示和LG Display是蘋果公司主要面板供應商，而中國市場佔整體iPhone銷量的15%，故禁令對南韓兩家企業而言將是個麻煩。最壞的情況下，若然微信被迫從全球App Store下架，將直接衝擊每年賣出3,000萬部iPhone的中國市場。

於2011啟用的微信，目前在全球擁有12億用戶，當中11億來自中國。一旦用戶無法在iPhone上使用微信，中國將面臨嚴重銷售下滑。分析認為微信禁令可能導致蘋果公司銷量下跌多達30%。而近期有調查顯示，如果iPhone不再能夠使用微信，有高達95%受訪者表示將會棄用iPhone。

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