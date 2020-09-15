新股專輯：天任集團周二起招股　入場費3555元

該公司是次計劃發售4億股新股，當中10%為香港公開發售，集資最多1.76億元，所得約60.8%用於支付若干前期成本及開支、擬投標的未來項目而用於系統模板的鋁模板的購置成本；21.6%用於增加金屬通架設備及相關零件庫存；9%用作進一步加強人力資源；以及餘下8.6%用作集團一般營運資金用途。

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