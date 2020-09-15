SEA TO SKY下周推售約285伙　周六起接受認購

發展商爭相推盤搶客。長實地產投資董事郭子威表示，隨政府放寛禁聚令措施，將軍澳日出康城SEA TO SKY將展開新一輪銷售。為了令買家更輕鬆入市，選用建築期的買家，於入伙前所須首期金額由原本10%減至8%。項目於本周六起重新開始接受認購，最快下周發售，料涉至少285伙。

他指出，樓盤今日(15日)亦剛更新價單，其中50伙兩房戶加價2%，其中3座5樓G室入場版兩房戶，最新建期付款折實售價為703.8萬元，入伙前首期金額僅約56.3萬元。之後三、四房大單位亦具約5%加價空間。

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