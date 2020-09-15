抖音內地每日活躍用戶突破6億 為創作者帶來417億人幣收入

短視頻分享平台抖音母公司字節跳動的中國區行政總裁張楠公布，截至今年8月，抖音在國內的每日活躍用戶數已經超過6億大關。

抖音還公布，過去一年，有超過2,200萬人在抖音合計收入超過417億元（人民幣‧下同）。張楠表示，抖音希望這個數字未來一年翻一番，讓創作者們的收入達到800億元。

抖音市場負責人史瓊表示，抖音未來一年將投入價值100億元的資源，透過流量扶持升級、服務手段完善及變現渠道擴展，幫助視頻創作者在抖音賺到800億元。

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