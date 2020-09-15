中國經濟：華興證券料年底前仍有望降準及減息

華興證券首席經濟學家兼首席策略師龐溟發表研究報告指，內地8月份國民經濟穩定恢復趨勢延續，在疫情和洪災的雙重壓力下，生產供給繼續復甦，就業物價保持總體穩定，內外需繼續回暖，主要經濟數據中的生產、投資、消費等項均超市場預期。

龐氏提到，通脹壓力進一步减弱，為貨幣政策帶來更大靈活性，有可能在年底前繼續調降存款準備金率25個基點和壓降1年期貸款市場報價利率20個基點；但考慮到目前社會融資規模和新增貸款增幅均處高位，下半年貨幣寬鬆政策的總規模和政策空間有可能邊際縮减。在積極有為、注重實效的財政政策方面，華興證券預計稅費减免、財政刺激與投資拉動將繼續，預算赤字率和政府債務額度的提高，有助於支持下半年基建投資較大的上升空間。

該行認為，中國政府下一步將繼續堅持「靈活適度、精準導向」的貨幣政策，綜合運用總量工具和結構性工具，引導M2和社會融資規模保持合理增長，促進普惠型小微企業貸款和製造業中長期貸款合理增長，以再貸款再貼現額、定向降準等政策形式促進資金直達實體經濟特別是小微企業、民營企業、受災企業。

華興證券仍然預計，逆周期調控措施和需求釋放，有助宏觀經濟從今年下半年起企穩反彈。中國在政策寬鬆和刺激措施上具備更大靈活性。主要風險點包括消費和內需不振、全球經濟衰退導致外需疲軟、供應鏈存不明朗因素、就業壓力、政策寬鬆和政策刺激力度及速度不及預期、外部環境不確定性等。

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