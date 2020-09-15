美股大好友：短期或有數次輕微調整 然後再創新高
2020年09月15日 15:49
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，近年測市準繩的美股大好友、Canaccord Genuity首席市場策略師Tony Dwyer最新認為，美股9月調整很可能只是第一波，未來可能會出現好幾次跌3至7%的調整潮，然後再創新高。換言之，美股會「爬樓梯式」上升，類似2009年擺脫全球金融海嘯後的情況。
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