【零售寒冬】四大核心區地舖空置率飆至12.6%　歷來最高

今年新冠肺炎疫情全面爆發，零售業遭受重創，香港主要購物區舖位空置情況進一步惡化。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，該行於7至8月期間進行舖位空置調查，其中銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角四大零售核心區，吉舖數目增至945間，較今年首季飆升37%，空置率達12.6%，創有統計以來新高，與去年同期6.5%相比，勁增6.1個百分點。四區當中，以銅鑼灣空置率達約18%最高，該行推算現時全港空置舖位數量超過4,000間。

該行董事盧展豪指出，對未來市況仍然悲觀，相信超大期調整期將會持續，未來半年至一年訪港旅客數目依然低企，估計四大核心區明年首季舖位空置率，將會進一步升至13%至14%。預計2020年全年核心區租售價下挫四至五成，並重返2006至2007年水平。

該公司資料研究部分析員陳浩璋稱，今次調查首次加入元朗區，期間空置率較傳統核心區相對為低，比率約7.6%，吉舖數目為206間。

目前舖位空置情況嚴重，黃漢成認為，部分商場、街舖業主仍未面對現實，不願意與租客共渡時艱，建議商場業主可考慮全面減租，如半年不用商戶支付底租，只收取分成，街舖業主亦應減租3至5成。

他又稱，政府應撤銷針對非住宅物業的雙倍印花稅，現時商業市場沒有炒風，並無必要徵收該項辣稅。雖然早前工商物業按揭成數放寬至5成，但認為並不足夠，要放寬至7成或以上才有效果。

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