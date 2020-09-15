【全球經貿戰】TikTok指已向美國政府提交解決方案

內媒引述TikTok周一(14日)發表的聲明指，該公司已將一份方案提交給美國政府。

美國甲骨文公司當天表示已與TikTok母公司字節跳動達成協議，成為其「可信技術提供商」，但該協議仍需美國政府批准。TikTok在聲明中表示，可以確認已向美國財政部遞交了一份方案，相信這一方案可以解決美國政府的安全顧慮，並且能幫助TikTok繼續支持在美國擁有一億用戶的平台的運行，用戶喜歡在這一平台上建立聯繫和娛樂。與此同時，還有數十萬小企業和創作者依靠TikTok謀生並拓展有意義的事業。

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