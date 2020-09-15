【市後重點睇】離岸人幣高見6.773　港匯呈強

美匯指數處92.76，離岸人民幣(CNH)高見6.7730，港匯偏強企7.75，美元兌日圓處105.75，歐元見1.1883，英鎊企1.2845。金價報1,962美元。油價續弱，布油報39.48美元，紐油報37.15美元。道指期貨上升79點。

●市後關注點

-20:30 美國9月紐約製造業指數

-21:15 美國8月工業生產；美國8月設備使用率

-【獅王窮途】滙豐股價低見32元，再創11年新低。

●【飯碗不保】

-戴爾本周起裁員，另推遠程辦公計劃。

-萬豪全球度假公司將裁員3,300人。

-英國今年恐流失百萬個工作。

●【網購盛行】調查：64%受訪者料香港將變為無現金城市。

●【全球攬炒】

-每10位美國人，有3人須「食老本」維持生計。

-華爾街重量級人物響警：美經濟復甦隨時脫軌。

●股神加持！Snowflake成9月美國最亮眼科技股IPO。

●【全球經貿戰】傳騰訊選新加坡為亞洲樞紐，擬將部分業務轉移海外。

●澳洲央行：實現充分就業及通脹有進展前，不提高利率目標。

●晶片斷供首日，經銷商指華為手機拿貨困難。

●傳TikTok或將與沃爾瑪在電商領域展開合作。

●果粉留意！Apple發布會凌晨舉行，新iPhone唔會亮相？

●全球企業私有化成風？今年退市交易額急飆25倍。

●調查：66%香港富裕人士傾向保留物業予後代。

●債券通註冊「新債易」商標獲接納，料為南向通作準備。

●星展銀行：1/5企業客戶採還息不還本，涉資400億元。

●債券通註冊「新債易」商標獲接納，料為南向通作準備。

●新股專輯：

-天任集團周二起招股，入場費3,555元。

-華住酒店傳國際配售提早於周二截飛。

●中國經濟：

-8月社會消費品零售總額按年回復增長0.5%。

-外商投資企業在深圳新設或增資將獲獎勵。

-中汽協：8月汽車銷量排名首十位出爐，長城及奇瑞增速顯著。

-8月民航旅客運輸量按月回升。

●SEA TO SKY下周推售約285伙，周六起接受認購。

●【零售寒冬】四大核心區地舖空置率飆至12.6%，歷來最高。

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