新盤動向：Wetland第3期已錄逾二千票 料周六賣130伙

新盤市場爆發推盤搶客戰。新地代理總經理胡致遠表示，天水圍Wetland Seasons Park第3期，剛加推第3號價單，提供52伙，折實平均呎價13,890元，屬原價加推。

整批單位折實售價423.02萬至1,181.34萬元，折實呎價由12,513至17,589元，日內將會公布銷售安排，料本周六(19日)開售約130伙，本周四(16日)將截止接受認購，料至今已錄逾2,000張入票登記。

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