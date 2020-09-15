越南製造加工出口私有化失敗　股價收挫50%

該公司公布，昨日舉行的法院會議上，按股數計，共有66.65%出席並投票的獨立股東就私有化議案投贊成，33.35%的獨立股東反對。

由於該計劃未獲得親身或透過委任代表出席法院會議之不少於75%獨立股東通過，及未獲得親自或透過委任代表在法院會議上投票的獨立股東所持股份所附票數75%或以上的批准，該計劃未能生效及因此已失效，股份將維持於聯交所上市。

該公司於今年6月初，獲三陽工業(台股：2206)之全資附屬按每股現金0.45元，提出私有化。

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