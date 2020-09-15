【財經直播】港股有力上試兩萬五關？

隔晚美股做好，加上內地經濟數據好過預期，帶動港股周二(15日)先跌後升，收市升92點，報24,732點，係咪反映出恒指走勢逐步轉好？兩萬五關眨眼就到？不過中美科技戰持續升級，加上美國聯儲局周四(17日)公布議息結果，短期後市繼續波動？

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