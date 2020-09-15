【財經直播】港股有力上試兩萬五關？
2020年09月15日 16:35
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隔晚美股做好，加上內地經濟數據好過預期，帶動港股周二(15日)先跌後升，收市升92點，報24,732點，係咪反映出恒指走勢逐步轉好？兩萬五關眨眼就到？不過中美科技戰持續升級，加上美國聯儲局周四(17日)公布議息結果，短期後市繼續波動？
新股市場熱鬧，周二(15日)有SaaS概念股－明源雲(00909)正式開始招股，入場費每手約16,666元，基石投資者來頭勁，股民小注抽得過？一眾概念股如金蝶國際(00268)、中國有贊(08083)有資金流入，又有邊隻長線入得過？
內地今年首8個月，商品房銷售額，按年增長1.6%，扭轉首7個月的跌幅，加上內地8月房地產投資增速有加快勢頭，以及人民幣近期持續走強，一眾內房股有資金追捧，中國恒大(03333)、融創中國(01918)最多超過11%及6%，內房股今年會否受惠「金九銀十」？板塊點揀好？如果想博內地政策陸續出台催谷經濟，咩板塊諗得過？
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