深圳控股8月合同銷售額按年飆2.5倍
2020年09月15日 16:53
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深圳控股(00604)公布，2020年8月份集團合同銷售額約為10.66億元人民幣(下同)，較上個月上升約8.6%，較去年同期上升251.8%，合同銷售面積約為63,918平方米，較上個月上升約53.6%，較去年同期上漲146.3%。
今年1至8月，集團總合同銷售額約96.31億元，較去年同期上漲34.4%，總合同銷售面積約361,924平方米，較去年同期上漲29.8%，每平方米平均售價約為26,609元。
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