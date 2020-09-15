澳門勵駿獲陳榮煉購入12.8億股 涉資逾13億元
2020年09月15日 16:58
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在澳門經營多間娛樂場及擁有漁人碼頭權益等資產的澳門勵駿(01680)股權有變。聯交所股權披露顯示，藝人安以軒的丈夫、澳門疊碼仔德晉集團行政總裁陳榮煉，於9月11日在場外購入12.8億股澳門勵駿，平均價每股1.05港元，價格較公司停牌前溢價9.375%。
依此計算，其總斥資逾13.44億元，於公司擁有的權益由0.11%增至20.75%。
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