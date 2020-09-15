新盤動向：藝里坊‧2號暫錄400登記　本周六開售80伙

發展商特別邀請今年香港小姐雙料冠軍謝嘉怡(Lisa)，以短片介紹項目展銷廳及示範單位，更帶大家游走樓盤所在地方及周邊文藝地標。謝嘉怡於蘇格蘭出生及長大，素來喜歡發掘藝術及文化，同時鍾情香港的創意，與「藝里坊」的創作理念不謀而合，是次屬當選後首次參與拍攝工作。

她表示，好喜歡「藝里坊」的壁畫，自己都忍不住selfie打卡。同時，項目的Yoswit智能家居系統好方便，前瞻性科技非常適合年輕新一代的她。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020