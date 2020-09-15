新盤動向：藝里坊‧2號暫錄400登記 本周六開售80伙
2020年09月15日 17:30
東網電視更多新聞短片
恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧2號，自公布開價以來市場反應理想，截至今午5時，已錄得約400張入票登記。發展商剛公布銷售安排，落實本周五(18日)下午3時截止接受認購，本周六(19日)開售80伙。當中包括72伙一房戶及8伙開放式單位，實用面積214至287方呎，折實售價介乎逾562.84萬至逾893.08萬元，呎價25,749至31,118元。
發展商特別邀請今年香港小姐雙料冠軍謝嘉怡(Lisa)，以短片介紹項目展銷廳及示範單位，更帶大家游走樓盤所在地方及周邊文藝地標。謝嘉怡於蘇格蘭出生及長大，素來喜歡發掘藝術及文化，同時鍾情香港的創意，與「藝里坊」的創作理念不謀而合，是次屬當選後首次參與拍攝工作。
她表示，好喜歡「藝里坊」的壁畫，自己都忍不住selfie打卡。同時，項目的Yoswit智能家居系統好方便，前瞻性科技非常適合年輕新一代的她。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！