京信通信與3香港合作　打造全面5G流動網絡覆蓋

京信通信於這次合作的角色是擔當3香港5G基站天線的主要供應商，將就不同場景為其5G網絡部署提供一系列4G/5G(8TR)融合基站天線。3香港早前已在香港多個主要地區採用京信提供的天線，而往後京信將提供更多天線，配合3香港在全港提供5G覆蓋的計劃。

4G/5G(8TR)融合基站天線系列是京信最新的MIMO技術成果，支援4G及5G的共用網絡，其小巧設計有助於在有限的空間內安裝。京信北亞地區總經理尹慶輝表示，這款天線的特色在於單一天線能支援2G、3G、4G及5G網絡全覆蓋，其較大的大機械下傾角及廣垂直波瓣寬度設計能最大程度滿足高樓對打應用需求，適合香港這種密集城區的使用場景。

京信執行董事兼高級副總裁霍欣茹稱，京信積極參與香港的5G網絡部署，除提供天線外，還為電訊商和企業提供專用於5G室內部署的解決方案，日後將繼續與企業和3香港等主要電訊商保持緊密合作，為香港部署無縫連接的5G網絡。

和電香港署理技術總裁何錦輝則表示，3香港與京信多年來緊密合作，該公司計劃盡早於年內在18區提供5G服務。

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