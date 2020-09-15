世茂•港珠澳口岸城本月底推出　售價180萬起

世茂海峽發展公司助理總裁蔣城表示，項目已領取預售證，計劃於9月最後一周開售。首批預計推出600個單位，市場反應相當熱烈，已收逾1,000個認購登記，當中40%來自香港及澳門，發展商將會加大推售量，滿足市場需求。

他又稱，首批推售單位以細單位為主，面積介乎40至78平方米(即430至840方呎)，而面積105至200多平方米(即1,130至2,153餘方呎)的大單位則佔少數。首批買家將可獲得最大折扣，細單位售價由150萬至300萬元人民幣，另附裝修。全國20個展廳逐步運作，香港展廳將於10月投入服務，現階段委託中原地產於香港推廣。

世茂·港珠澳口岸城位於港珠澳大橋珠澳口岸島上，總佔地面積約22.5萬平方米(約242萬方呎)，總建築面積約120萬平方米(約1,290萬方呎)。

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