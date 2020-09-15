高通擬發動5G手機晶片價格戰　中低檔減幅或達三成

台媒引述業界消息報道，美國晶片設計公司高通將發動5G手機晶片價格戰，中低檔晶片減幅最高可能達30%甚至更多，低階版售價恐低於20美元，大手搶攻聯發科技的市場份額。

業界人士表示，現時高檔5G手機銷情依然欠佳，為刺激銷量，非iPhone中低檔機種恐出現「5G晶片價格4G化」的現象，如今高通可能領頭發動價格戰，有助中國出現更多每部售1,000元人民幣左右的5G手機。

事實上，韓媒早前報道，高通已經將下一代5G旗艦系統晶片驍龍875總值約1萬億韓圜(約65億港元)訂單的交給三星電子用極紫外光(EUV)技術的5納米製程代工。一般的說法是三星的代工費比台積電便宜10至20%。

據了解，聯發科也在積極應戰。聯發科表示，該公司在5G全球市場佔有很好的位置，將持續推出完整的產品線，在高檔或大眾市場都不會缺席。

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