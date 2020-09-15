阿里巴巴國際站9月採購節　首周交易額升1.6倍

香港商家方面，首日的網上成交訂單數較按年升176%，實收交易額增2.84倍，活動開始後 22秒即促成首單交易。香港商家首周的網上成交訂單數及實收交易額，分別按年增加1.51倍及2.57倍。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，是次採購節預計可以接觸全球2,000萬採購商，跨境展商可通過B2B直播、短片、3D展廳等新形式，展示商品。其中，B2B直播總場數預計達2萬場，創下平台紀錄。

他提到，疫情改變全球貿易格局，一方面傳統買賣雙方紛紛轉型網上，全球貿易正在快速數碼化，另一方面愈來愈多新型採購商如社交媒體網商，也會加入到網上採購的行列，數碼化新外貿是國際貿易發展不可逆轉的大趨勢。

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