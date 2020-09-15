中國經濟：業界料內地實際石油需求比官方數據強勁

中石化的貿易子公司表示，今年中國混合燃料購買量飆升，或顯示中國的石油需求可能大於官方數字所反映的水平。

中石化旗下聯合石化研究和戰略部門負責人Fairy Wang Pei表示，中國燃料消費於5月份已經回歸到今年早些時候水平。然而，未被計入原油進口數據的輕循環油和混合芳烴的購買量，即意味着需求復甦可能比原先認為的情況更加強勁。

隨着中國走出新冠肺炎疫情，歐美陷入封鎖，中國煉廠的需求在支撐全球油價方面發揮了重要的作用。但由於港口擁堵、獨立煉廠耗盡配額，購買量已從6月的高峰放緩，預計本月將維持低迷。

Wang表示，今年首7個月，中國用以汽油調和的混合芳烴進口量按年翻一番，作為柴油調和原料的輕循環油購買量攀升115%，而稀釋瀝青的購買量則飆升近800%。中國石油需求迅速實現反彈，反映實際需求可能比官方數字更高。

據國家發改委數據，中國1至7月石油需求按年下降3.5%。

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