投資者放售松濤苑4座洋房　叫價逾1.36億元

樓市前景不明朗，影響市場持貨信心。消息指出，有投資者一口氣放售西貢松濤苑E段4座洋房，以交吉形式出售，總放售價逾1.36億元。

其中3個為實用面積1,925方呎三房連雙套房戶型，附設340方呎花園，每座放售價約3,480萬元，呎價18,078元。餘下1座實用面積1,739方呎，套三房間隔，花園面積300方呎，叫價3,180萬元，呎價18,286元。

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