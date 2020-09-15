新股專輯：傳汽車之家來港第二上市　集資78億元

在美國上市的中資概念股浪接浪來港！據外媒報道，中國互聯網汽車平台汽車之家(美股：ATHM)計劃來港第二上市，集資約10億美元(約78億港元)，最快明年成事。汽車之家未有評論。

報道引述消息指，該公司正與顧問商討有關事宜，目前處於初期階段，發行規模、時間表等細則仍有變數。

該公司今年第二季淨收入23.133億元人民幣(下同)，按年微增0.18%。按非通用會計準則(Non-GAAP)計，歸屬於公司的調整後淨收入8.81億元，按年升3.16%。

據其2019年年報披露，平安集團持有其51.9%股權，為最大股東。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020