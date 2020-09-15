蝕讓放盤！九龍灣指標商廈單位大幅減價23%

政府放寬工商舖物業按揭成數，未能扭轉市場劣勢。中原(工商舖)許榮偉透露，九龍灣指標商廈恩浩國際中心一個極高層海景單位，原先以3,395萬元放盤，但其後遇上社會不穩及新冠肺炎等雙重打擊，至7月第三波疫情爆發，放售價大減約23.4%至2,600萬元。

該單位業主於去年初以2,838萬元購入，現放盤價低約8.4%。該單位為高層E室，面積約2,122方呎，折合放盤呎價約12,253萬元，現仍連租約，月租約4萬元。

資料顯示，該廈的最高成交呎價記錄於2017年錄得，單位為高層A室，面積約2,283方呎，屬城市景，呎價約14,540元。

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