減價90萬！皓畋售1260萬　4年僅升值4.6%

香港置業朱碧其表示，區內二手承接不俗，9月至今何文田皓畋錄約4宗買賣，較上月同期明顯增加，其中5座高層F室，兩房間隔，實用面積約587方呎，以1,350萬港元放盤4個月後，獲外區客接洽，議價後減價90萬元，以約1,260萬元成交，呎價約21,465元，低市價約15%。新買家為首置客，睇樓1次即拍板入市自住。原業主於2016年10月以約1,204.88萬元購入，帳面賺約55.12萬元，物業升值約4.6%。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020