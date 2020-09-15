減價90萬！皓畋售1260萬 4年僅升值4.6%
2020年09月15日 18:18
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皓畋
香港置業朱碧其表示，區內二手承接不俗，9月至今何文田皓畋錄約4宗買賣，較上月同期明顯增加，其中5座高層F室，兩房間隔，實用面積約587方呎，以1,350萬港元放盤4個月後，獲外區客接洽，議價後減價90萬元，以約1,260萬元成交，呎價約21,465元，低市價約15%。新買家為首置客，睇樓1次即拍板入市自住。原業主於2016年10月以約1,204.88萬元購入，帳面賺約55.12萬元，物業升值約4.6%。
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