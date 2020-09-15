按證保險優化「百分百擔保特惠貸款」　承擔額增至700億

香港按證保險有限公司周二(15日)宣布，為進一步紓緩中小企資金周轉的壓力，中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的每家企業最高貸款額由6個月提高至12個月僱員薪金及租金的總和，或500萬元(原為400萬元)，以較低者為準，並將整體信貸保證承擔額由500億元提升至700億元。

同時，特惠貸款的最長還款期由3年增加至5年。現已借款企業如有需要可向貸款機構申請增加貸款額及/或延長還款期，一般情況下無需遞交額外證明文件，措施將於本周五(18日)起接受申請。

為簡化各項信貸擔保產品的申請流程，該行已推出網上申請連上載文件平台，全新企業客戶於今年12月底或之前，於恒生申請百分百擔保特惠貸款，可享特快開戶安排及豁免所有開戶行政費。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，截至8月份，滙豐已處理了逾4,000宗 「百分百擔保特惠貸款」申請，中小企可於滙豐的數碼平台提交網上申請，或於指定滙豐服務網點遞交申請文件。

渣打香港表示，歡迎香港按證保險公司推出優化措施，該行會積極支持，於疫情持續的情況下繼續支援中小企業客戶。

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