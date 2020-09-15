研祥智能要約事項獲股東特別大會表決通過
2020年09月15日 19:01
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研祥智能(02308)早前獲控股股東、主席及創辦人陳志列透過收購要約方式提出私有化。公司公布，周二(15日)舉行之股東特別大會及H股類別股東大會已獲獨立H股股東通過批准退市的議案。
惟須待公司於10月19日前收到H股要約最少有效接納不少於90%由獨立H股股東持有的H股，方可落實。於H股要約在各方面成為無條件後，公司將申請退市。
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