東航8月客運運力投入跌近35%　國際航線挫95%

按客運人公里計的旅客周轉量按年跌43.95%，其中國內、國際和地區航線旅客周轉量分別

跌15.15%、96.98%和97.97%。

月內平均客座率為73.32%，按年下降12.06個百分點，其中國內、國際和地區航線客座率分別下降12.55、32.97和45.06個百分點。

月內載運旅客人次按年下降28.18%，至854.812萬，當中國內航線佔850.94萬人次，國際和地區航線旅客人次仍按年挫98.07%及97.46%。

貨運方面，公司貨運業務僅為隨客機運行的貨物運輸，且該業務已交由公司控股股東下屬子公司承包經營。8月貨郵載運量按年下降27.71%。

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