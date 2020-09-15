新盤UPDATES：兩大新盤共推出逾200伙搶客

兩大新盤將於本周六同步開售，合共推出逾200伙搶客，兩個項目收票數字持續上升，截至今日下午暫已共有逾2,400張入票。

●Wetland第3期已錄逾二千票 料周六賣130伙

新盤市場爆發推盤搶客戰。新地代理總經理胡致遠表示，天水圍Wetland Seasons Park第3期，剛加推第3號價單，提供52伙，折實平均呎價13,890元，屬原價加推。

整批單位折實售價423.02萬至1,181.34萬元，折實呎價由12,513至17,589元，日內將會公布銷售安排，料本周六(19日)開售約130伙，本周四(17日)將截止接受認購，料至今已錄逾2,000張入票登記。

●藝里坊‧2號暫錄約400個登記 本周六開售80伙

發展商特別邀請今年香港小姐雙料冠軍謝嘉怡(Lisa) ，以短片介紹項目展銷廳及示範單位，更帶大家游走樓盤所在地方及周邊文藝地標。謝嘉怡於蘇格蘭出生及長大，素來喜歡發掘藝術及文化，同時鍾情香港的創意，與「藝里坊」的創作理念不謀而合，是次屬當選後首次參與拍攝工作。

她表示，好喜歡「藝里坊」的壁畫，自己都忍不住selfie打卡。同時，項目的Yoswit智能家居系統好方便，前瞻性科技非常適合年輕新一代的她。

●SEA TO SKY下周推售約285伙 周六起接受認購

發展商爭相推盤搶客。長實地產投資董事郭子威表示，隨政府放寬禁聚令措施，將軍澳日出康城SEA TO SKY將展開新一輪銷售。為了令買家更輕鬆入市，選用建築期的買家，於入伙前所須首期金額由原本10%減至8%。項目於本周六起重新開始接受認購，最快下周發售，料涉至少285伙。

他指出，樓盤今日(15日)亦剛更新價單，其中50伙兩房戶加價2%，其中3座5樓G室入場版兩房戶，最新建期付款折實售價為703.8萬元，入伙前首期金額僅約56.3萬元。之後三、四房大單位亦具約5%加價空間。

●北角柏蔚山四房戶4283.6萬元沽出

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