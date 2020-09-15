「神沙車」周四恢復服務　首站青衣及東涌

香港金融管理局公布，收銀車將於星期四(17日)起恢復服務，並於9月17日至20日期間前往青衣長青邨青柏樓及東涌映灣園二期行人天橋對下車路(近第6座)。

金管局指，在編排日後的服務日程表時，會向相關批核部門申請，安排收銀車前往於7月15日至9月16日期間被取消的服務地點。

為減低疫情傳播風險，收銀車上人多接觸的地方，如門柄及扶手等將定期消毒，並向市民提供消毒搓手液。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020