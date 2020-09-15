樓價UPDATES：新屯門中心兩房創今年新低價

細價上車盤繼續減價吸客，屯門新屯門中心兩房單位，減價40萬元沽出，新買家無睇樓即以435萬元承接，屬同類型單位今年新低價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島9月租賃成交相對8月活躍，本月至今暫錄得9宗成交，較8月升80%，其中8座低層B室，實用面積811方呎，套三房及工人套房間隔，享全海景。，以每月30,500元租出，實用呎租37.6元，較高位回調1成。

●西灣河嘉亨灣1座低層H室，實用面積約493方呎，兩房間隔，望鯉魚門海景，放盤僅一日，即吸引多組買家前往睇樓，最後由一名買家即睇即決定，並以1,008萬元承接，較原叫價1,038萬元低30萬元或約2.9%，實用呎價約20,446元。

●鰂魚涌太古城單日再錄2宗買賣，9月則暫錄得22宗，平均實用呎價19,150元，日前夏宮閣高層H室，實用面積702方呎，三房間隔，望內園景，去年7月放盤叫價1,700萬元，今年2月再減至1,500萬元，9月時再減至1,460萬元，最終以1,408萬元易手，實用呎價20,057元，新買家為外區用家。

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九龍區

●長沙灣晉嶺錄本月首宗買賣，單位為中高層B室，開放式間隔，實用面積約217方呎，以455萬元放盤6個月後，獲外區客接洽，議價後減價27萬元，以約428萬元成交，實用呎價約19,724元，新買家為首置客，原業主於2017年6月以約408萬元購入，是次轉售帳面賺約20萬元，物業升值約4.9%。

●深水埗悅海軒9月錄約2宗買賣，包括中高層C室兩房戶，實用面積約424方呎，以710萬元放盤10日，即獲外區客接洽，議價後減價40萬元，以約670萬元成交，實用呎價約15,802元，新買家為首置客，睇樓一次即入市。

●西南九龍匯璽2B座低層A室，實用面積374方呎，一房間隔，以約800萬元沽出，呎價21,390元，料創同類型單位二手價新低。

●紅磡海濱南岸3座高層A室，實用面積432方呎，兩房間隔，望內園，新買家為同屋苑租客，由於800萬以下單位可承做九成按揭，故於半年前開始睇樓，近日見市場氣氛回暖及疫情逐漸緩和，決定「轉租為買」，斥資790萬元承接，實用呎價約18,287元。

●紅磡黃埔花園9月至今暫錄11宗二手買賣，平均實用呎價約16,212元，其中5期8座低層B室，實用面積680方呎，三房間隔，望園景，最初開價1,030萬元，現以1,000萬元沽出，實用呎價14,706元，新買家為用家。

●紅磡海逸豪園12座高層H室，實用面積約545方呎，兩房間隔，開價1,030萬元放售，其後減價30萬或約3%，日前獲買家以1,000萬元交吉承接，實用呎價約18,349元，屋苑本月至今累錄約5宗二手買賣，平均實用呎價約18,800元。

●牛頭角得寶花園E座低層4室，實用面積265方呎，一房間隔，睇樓僅約兩小時之外區新婚客即承接，成交價470萬元，實用呎價17,736元，原業主於2017年8月以380萬元購入，是次轉手帳面獲利90萬元，升值約24%。

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新界區

●屯門新屯門中心7座低層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，月前叫價約475萬元放售，客人未有上門睇樓，終以435萬元成交，實用呎價約9,560元，屬同類型單位今年新低。

●屯門時代廣場E座低層5室，實用面積272方呎，原則一房間隔，連租約放盤價為410萬元，新近獲投資者垂青洽購，減價12萬元，以398萬元成交，實用呎價14,632元。

●元朗錦綉花園9月已錄9宗買賣，包括C段第九街雙號屋，實用面積約891方呎，三房兩廳間隔，叫價1,050萬元，及後減價50萬元或約5%，以1,000萬元沽出，實用呎價約11,223元，屋苑9月累錄9宗二手買賣，平均實用呎價約11,869元，現時有約50個放盤，叫價由950萬元起。

●元朗過去三日錄得10宗成交，主因近期新盤市場再成焦點，區內YOHO Town第1座低層B室，實用面積393方呎，兩房間隔，叫價628萬元，減價20萬元，以608萬元易手，實用呎價15,471元，屋苑本月累錄5宗成交，平均實用呎價約15,570元。

●粉嶺牽晴間11座中層G室，實用面積616方呎，套三房間隔，開價838萬元，放盤20日，累減20萬元，減幅達2.4%，速獲同區換樓客以818萬元承接，實用呎價13,279元。

●粉嶺居屋昌盛苑9月暫錄約兩宗買賣，其中C座中層2室，實用面積650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約530萬元，議價後以523萬元獲承接，實用呎價8,046元，新買家為用家，見單位少有放盤，入市自用。

●馬鞍山雅典居6座中低層C室，實用面積約874方呎，三房間隔，望海景，今年8月初放售，原先開價1,200萬元，日前終以1,110萬元交吉形式沽出，減價90萬元或約8%，實用呎價約12,700元，項目本月至今累錄約兩宗二手買賣，平均實用呎價約12,071元。

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