理財Campus：「疫」市變陣　學識3招攻美股

美國疫情肆虐，惟華府不斷放水和實施量化寬鬆措施，令美股持續跑贏港股，包含不少科技股在內的納指年內升幅更達兩成。向來醉心於炒港股的投資者，不妨學定幾招美股炒功，以免執輸！

●入手篇：一股有交易 門檻低

一般來說，在本地銀行或證券行開美股戶口，開戶手續與港股相若。銀行客戶可直接在網上銀行開設證券戶口，銀行或會要求客戶開設外幣戶口，方便買賣時匯入美元。而證券行方面，投資者到其網站或應用程式開戶即可。

銀行的手續費比較繁多，部分銀行如滙豐銀行和中國銀行(香港)等，每半年會收取約100至200港元存倉費。相反，證券行的收費一般比銀行便宜，大部分沒有設立最低開戶金額及免收存倉費。

耀才證券行政總裁許繹彬指，公司只收取兩類佣金，第一類是每股0.008美元(最低1.88美元)；第二類適合成交金額較大的投資者，佣金佔成交金額0.1%(最低8美元)。

輝立証券(香港)外股部助理經理舒子軒指，公司近期推出優惠，如先存款、交易一萬股以內的客戶只收取5美元佣金，或日內交易的客戶，收成交金額的0.05%為佣金(最低7美元)。而喜歡買股收息的投資者要留意，需繳付股息的30%，於派息時直接扣除。

●揀股篇：五大科企宜候低吸

高富金融集團研究部高級經理黃文傑指，近年美股走勢靠科網股帶動，龍頭FAANG (Facebook、亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)、Netflix及Google母企Alphabet)累積升幅不少，建議可在回吐時買入。

疫情下推動在家工作，企業更靈活運用雲端服務，雲端市場在二○二○將達3,300億美元。亞馬遜在雲端市場的市佔率排第一，Alphabet排第三，至於Netflix及Apple業務短期內較易受中美關係影響。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指，亞馬遜(美股：AMZN)季度收入勝預期，且疫情有利其網購業務，美國人消費亦相當依賴亞馬遜，年內其股價升幅已達54.47%，預料短線反彈目標為3,300美元，年尾有機會升到4,000美元，投資者可在約3,000美元入市。

市場預期疫情下iPhone銷量差，本於九月推出的iPhone 12亦宣布延期，但Apple業績仍勝預期。他指，公司在八月底將股份「一拆四」，現價115美元，預料股價短線會反彈至125美元，支持位為100美元，投資者可在回落至110美元時小注吸納。

除了龍頭股，黃氏表示電子支付是大勢所趨，Square(美股：SQ)盈利急升，股價年內已爆升逾1.2倍，料市值可續提升。另外，Match(美股：MTCH)旗下的交友程式在疫情下需求大，具潛力，投資者宜伺機吸納。

入市策略方面，他指現時非理想的短炒時機，股份從三月至今已反彈不少，投資新手切忌高追，因美股突破高位後，容易出現程式盤交易，投資者或撞正一買即跌。因此，買賣前應定立止蝕位和預算輸的數目。以股價400美元的美股為例，一般止蝕位為買入價向下的8%。

●策略篇：參考三大指數 預測前景

美股三大指數包括道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數和納斯達克綜合指數。道指年內下跌1.91%，指數包含30隻成分股，主要是微軟和麥當勞等大型美國公司，惟指數一直被指「老化」，未能配合新經濟潮流。

標指是由評級公司標準普爾根據市值和流動性，選出500隻成分股，包括金融股和新科技股，行業更多元化，更有效反映美國經濟，指數年內上升4.73%。

納指可算是科技股的重要指標，走勢最強，按年升幅23.23%，成分股以新興行業為主，如Apple Inc.及Facebook等，再加上其他生物科技股和半導體股等。

今年科技股強勢，納指最快從三月下旬低位反彈，亦最快再創歷史新高，並連續多天破頂，氣勢如虹。相反，以傳統板塊為主的道指仍未能回復到疫前水平，可謂跑輸幾條街！

●九十後轉炒美股博賺

美股熾熱，近年較多香港投資者開始湧入這個市場，以下這位「九十後」亦不執輸！

大學四年級的Alvin在兩年前開始買賣股票，並主要買賣恒指牛熊證，成功把1萬元本金滾大到2.4萬元，但其後睇錯市，資產亦急跌至僅8,000元。及後他鑽研美股，覺得當地交投量廣，流通量高，值得參與。起初，他按着華爾街交易員的分享作模擬交易，直至遇上好時機，成功在一個星期內賺到300美元。

Alvin指，「當時我買入連鎖零售店Five Below的股份，因有報道指該公司於聖誕檔期盈利未如理想，所以股價曾挫約15%，但我深信這僅是短期心理因素，便設定了止賺及止蝕位入市，最後成功獲利。」

他最近也有留意英特爾股份，雖然Apple六月時宣布MacBook將不用英特爾的晶片，未來將使用自主設計的晶片，但全球半導體市場還在增長，英特爾不會因為跟Apple的結盟生變，而致股價長期下滑，相信一旦股價回調至44美元，便值得吸納。

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