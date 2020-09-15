夜市UPDATES：科企領漲美股　港股夜期高水百點

美國科技股延續反彈勢頭，惟美國聯儲局議息之前，投資者表現偏向謹慎，美股早市升幅回順，道指目前報28,132點，升139點或0.5%；標指報3,408點，升25點或0.74%；納指報11,171點，升115點或1.04%。

據報，美國眾議院溫和派透露兩黨達成妥協方案，將公布1.52萬億美元的經濟刺激計劃。港股期指夜市現報24,837點，升92點，高水104點。

科技股再成升市動力，蘋果公司和微軟分別上漲了2.3%和1.4%。亞馬遜上漲1.6%，Alphabet升2.4%。Netflix漲3.3%，Facebook揚近3%。

「美股大好友」、Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee繼續唱好後市，表示投資者只需要對經濟的好消息持續存有信心，觀望的現金就會入市，真正看跌的情緒會轉為樂觀，那將是推動股市上漲到年底的動力。

另外，投資者同時關注即將到來的聯儲局利率決議，儘管此次當局不太可能真的作出改變，但這是美國11月總統大選前的最後一次，因此意義重大。IG Markets分析師Kyle Rodda表示，在8月央行年會後，市場都寄望聯儲局對通脹前景有更清晰的解畫，還希望了解聯儲局是否會繼續壓低利率。

【21:30】在中國及德國經濟數據理想帶動下，美股周二(15日)早段繼續做好，道指高開226點，報28,219點，以科技股為主的納指漲139點，至11,196點。

美國銀行最新基金經理調查顯示，80%受訪者認為美國科技股是最擠擁的交易，比率較8月時的59%大幅攀升，該行策略員指出，基金經理開始降低科技股資產配置，改為增持周期性股票如估值較低的價值股、小型股及工業股。不過，基金經理未見將分散投資地域，仍增持美股，減少歐元區和新興市場股票持倉。

此外，49%基金經理認為目前處於全球復甦的早期階段，比率高過相信仍在衰退的37%，他們對企業盈利增長前景是2011年以來最樂觀，47%料未來12個月將增長10%或以上。

個股消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)於香港時間周三(16日)凌晨召開產品發布會，股價早段升2.19%至117.88美元。

亞馬遜推出名為「luxury stores」的購物平台，股價早段升0.99%至3,133.58美元。

嘉年華郵輪第三季虧損29億美元，遠多過預期16.6億美元，該公司計劃配股集資10億美元，並加快把18隻郵輪退役，佔載運力12%。嘉年華郵輪股價早段瀉3.7%至17.19美元。

另外，獲股神巴菲特及道指新貴Salesforce青睞的雲端服務商Snowflake，大幅調高招股價範圍，由原來介乎75至85美元，至介乎100至110美元，集資最多30.8億美元，市值300億美元，股份將於周三掛牌。

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