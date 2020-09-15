向世界錢進：放眼歐陸移民監短　港人愛「葡」有理

儘管英國近日放寬英國國民(海外)護照(BNO)持有人的移民門檻，但兩個今年取得葡萄牙黃金簽證的港人家庭並沒有感到可惜。反而，在深入比較葡英兩國各自的生活水平和護照「含金量」後，他們對明年正式移居葡萄牙更加充滿憧憬。

Franky一家四口連同家傭，以及Michael兩夫婦連同毛孩，原定今夏正式移居葡萄牙，但受疫情影響，延至明年才起行。「葡萄牙對黃金簽證持有人的居住要求遠低於英國，令我們在選擇逗留地方上有更大彈性。」Fb專頁「港式葡逃走」兩名版主Franky和Michael指。

葡萄牙黃金簽證的居住要求是第一年在葡國累積逗留至少七日，其後每兩年累積逗留至少14日，五年後可申請永居或入籍，但需通過葡語測試。持有BNO的港人明年可申請的特別簽證移民方式，要求在英國居住五年後申請定居，第六年申請入籍。若按現時正常的移民英國途徑，申請永居平均每年不能離開英國多於180天，申請護照平均每年不能離開多於90天。

從事金融業多年的「七十後」Franky，如普天下的父母一樣，着緊兩名子女的教育和發展前景，早已決意讓他們赴外國升學，繼而取得外國護照：「傳統升學和移民國家包括英美加澳紐，投資移民門檻大概要1,000萬港元，兼且有年期較長的移民監，需較快放棄在香港的工作，機會成本較大。至於透過葡萄牙黃金簽證途徑獲得的護照，可以選擇在27個歐盟成員國定居、工作、讀書等，有更多的選擇。」

他續指，讓子女持有外國護照至少還有四項優勢。首先，如果透過工作簽證在外國居留，需依靠公司聘請，優勢不及直接持有外國護照。第二，全球化下，從有意拓展亞洲市場的歐洲公司角度看，會偏好聘請具亞洲背景以及有歐盟護照的員工。第三，即使子女只能在外國從事基層工作，歐洲的社會福利可保障其生活。最後，如果子女最終決定回流中港發展，持有外國護照兼有國際視野亦有助找到待遇較佳的工作。

從事教育的「八十後」Michael與太太喜歡旅行，更已遊遍全球七大洲合共逾50個國家：「旅行時我們常與當地人交流，感受最深是外國人對生活的體驗，與香港人只顧工作和賺錢的『生存模式』截然不同。」而比較移民目的地，他認為歐盟始終較好，因就算不想留在其中一個國家，還有其餘26個歐盟成員國可以選擇。

再者，揀選移民國家的一個重要考慮因素，是當地生活環境。Michael熱愛運動，一年有290多日晴天的葡萄牙，與經常陰天的英國比較，前者自然格外吸引。此外，有人把葡萄牙視為歐洲的泰國，生活成本相對低，消費大概是香港的七成，但生活質素則是國際級。

Franky對此深感認同，以子女在葡萄牙的國際學校就讀為例，一年學費約1萬歐元(約9.15萬港元)，但英國的國際學校學費會貴1.5倍。儘管就讀英國的公立學校不用學費，但公立學校質素參差，優秀學校競爭激烈，不容易進入。而在葡萄牙買醫療保險，全家人每年合共花千多歐元(約萬多港元)，看病時只需付數歐元，個別手術費不用200港元，且醫療質素屬歐洲優秀水平。

Franky也提到葡國和英國有明顯的稅率差異，尤其是英國有高達40%的遺產稅率，葡萄牙則免遺產稅。此外，在外國居住大屋，處理清潔事宜並不簡單，但葡萄牙容許透過開公司的方式攜家庭傭工一起移居，相反英國在這方面不太可行。

葡萄牙黃金簽證計劃申請人需投資當地物業達50萬歐元或以上，或可投資35萬歐元於樓齡超過30年的物業並進行翻新。兩個港人家庭均選擇了第一個投資方案，但揀選了不同特色的物業。

Franky選擇了葡萄牙首都里斯本最核心的地段，以50萬歐元(約457萬港元)買入一個逾400方呎的全新服務式住宅：「由住宅步行至市內最旺商場僅三分鐘，該商場就像香港的國際金融中心。這地段的樓價昂貴，但我相信高買高賣，這裏放租和放售都會較易，方便取得護照後可迅速放售套現。」

至於Michael則選擇距離里斯本市中心6、7分鐘車程的住宅區單位，但逾50萬歐元已可買到連車位的1,000方呎單位：「里斯本其實是一個很小的城市，面積較元朗還小一點，但相隔幾分鐘車程的區內感覺已截然不同。因此投資哪些類型的物業真的視乎個人需要。」

Franky指里斯本樓價自2013年觸底回升，黃金簽證計劃的推出吸引外資，經濟有起色，樓價七年間累升約一倍。但受疫情衝擊，一些原先租予旅客的二手樓要劈價兩至三成放售，新盤的發展商相對惜售，價格較堅挺。預計葡萄牙未來樓價仍會有低單位數字的年度升幅，而把部分香港資產轉換成為歐洲資產，也有助分散投資風險。

●移民是否一定要找移民顧問公司幫忙？不一定！

Franky憶述當初兩個家庭辦理移民時，做足功課比較了多間移民顧問公司的服務和收費，最終揀了一間具經驗的移民公司，並開始移民申請程序，期間累計付逾10萬港元顧問費用。不過，他們最後放棄了這筆費用，轉為自己親力親為辦理移民手續。

他表示，移民顧問有價值之處是幫你聯繫當地律師和地產經紀，但亦因移民顧問當了中介人的角色，令溝通效率大減，一個問題有時要花一至兩周才能解決。當其後物色要投資的物業，儘管他們已清楚表明心儀的物業類型，移民顧問仍只推介自己想賣的樓盤，令Franky他們決定「斬纜」。

他們直接飛往葡萄牙找當地律師和地產經紀，流程變得順暢，回港後經WhatsApp以英語聯繫可以一至兩分鐘解決問題，兼節省了一筆中介費用。「葡萄牙黃金簽證不用資產審查、不用寫商業計劃書，只需要有足夠金額投資物業，填寫申請表格就可以，移民顧問可提供增值的地方不多，變相自己親力親為也可以，就像參加旅行團和自由行各有所好。」他們指。

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