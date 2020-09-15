首個海上風力發電！中海油料今年底前全部投產

中海油又指，擁有上述海上風電項目的47%權益，該項目預計今年底前全部投產，每年上網電量達約8.6億千瓦時，與同樣發電量的常規燃煤火電機組相比，可節約27.9萬噸標準煤，減排57.1萬噸二氧化碳。首個海上風電項目的投產，標誌著中海油積極推進能源轉型、實行綠色低碳戰略邁出的步伐，也將為內地長三角地區綠色發展提供清潔能源保障。

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