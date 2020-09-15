當代置業斥3.52億人幣 購重慶住宅地49%權益
2020年09月15日 21:44
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當代置業(01107)公布，間接全資附屬公司當代節能以3.52億元人民幣，收購重慶康佳置業發展49%股權。所購公司持有位於中國重慶市璧山區之土地使用權，全部均作住宅用途，總佔地面積約為13.33萬平方米。完成後，所購公司將成為集團合營企業。
董事會認為，收購事項為集團提供良機，增加於中國重慶市物業市場之組合，為股東帶來更多投資回報。
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