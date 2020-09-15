財困危機！全球四成人憂生計　86%儲蓄僅夠半年或更短

外國傳媒報道，擁有36個成員國的經合組織(OECD)發表的2020年「國際成人財務素養能力調查」報告指出，在26個國家、共12萬5,787位受訪者中，有42%擔憂自己的日常生計支出；40%擔心財務狀況；37%表示日子僅勉強過得去。

該調查的最重要問題是：「如果你失去了主要收入來源，在不借錢或不搬家的前提下，能支持日常生活開支多久？」結果發現，28%表示僅能支持一周；25%能撐一個月；15%能撐3個月；18%能撐半年；剩下的14%不是撐更久，而是「不知道」！調查認為，這些人透露出他們可能並未考慮後果，或缺乏資源來準備財務緩衝。

上述調查雖然不包括美國，但據美國媒體最近報道，許多民眾陷財困。全美四大城市的民眾表示，正面臨嚴重財務問題的比率：芝加哥50%、紐約53%、洛杉磯56%、休士頓63%，遇到的問題包括儲蓄用清，支付帳單及醫療費用有困難。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020