【悲情樓市】屯門時代跌穿四球　九龍灣商廈蝕讓價放售

二手樓價回落，細價上車盤平盤成交湧現。屯門時代廣場一個原則一房單位，減價後僅以398萬元售出，料為屋苑近半年以來，做價首見跌穿「四球」。

中原唐欣怡稱，上述單位為E座低層5室，實用面積272方呎，連租約以410萬元放盤，吸引投資者洽購，其後減價12萬元成交，呎價14,632元。資料顯示，今年3月中同面積單位曾以398萬元登記售出，料為對上低位。

同區新屯門中心兩房戶樓價「尋底」。美聯鄧文俊指，該盤7座低層F室，實用面積455方呎，月前開價約475萬元，新買家無睇樓下以435萬元購入，屬同類型今年新低價，呎價約9,560元。

天水圍嘉湖山莊特色戶呎價再低於萬元。祥益林家倫表示，景湖居連天台複式戶，望米埔景，累減117萬元，以983萬元易手，呎價約9,970元。

此外，部分新樓業主寧願少賺或損手套現。資料顯示，西灣河港島‧東18中高層戶以651.9萬元登記售出，較約八年前購入價低數萬元。

至於香港置業朱碧其則透露，何文田皓畋5座高層F室兩房戶，市場放盤四個月，減價90萬元，獲首置客以1,260萬元購入，呎價約21,465元，低市價約15%，物業約四年僅升值約4.6%。

【九龍灣海景商廈單位蝕讓價放售】

政府放寬工商舖物業按揭成數，未能扭轉市場劣勢。九龍灣指標商廈恩浩國際中心一個極高層海景單位，大幅劈價逾23%，以2,600萬元蝕讓價放盤。

中原(工商舖)許榮偉透露，該商廈高層E室，面積約2,122方呎，仍連租約，月租約4萬元，原先以3,395萬元放盤。其後香港受社會不穩及新冠肺炎等雙重打擊，至7月份第三波疫情爆發，放售價大減約近800萬元。

資料顯示，該單位業主於去年初以2,838萬元購入，現放盤價低約8.4%或238萬元，放售呎價亦只約12,253萬元。該廈最高成交呎價記錄於2017年錄得，一個高層A室，面積約2,283方呎，擁城市景觀，成交呎價達約14,540元。

另方面，舖位市場再錄大幅劈價買賣。消息人士透露，大圍田心街雲疊花園地下雙號舖，建築面積約700呎，租客為日本料理，原業主叫價3,500萬元，最終以2,308萬元成交，累減約1,192萬元，呎價約3.3萬元。該舖租金收入約8萬元，回報率約4.2%。

【舖市全面重創】

今年新冠肺炎疫情全面爆發，香港零售業遭受重創，主要購物區舖位空置情況惡化。代理調查報告推算，現時全港空置舖位數量超過4,000間，當中四大核心區吉舖急增至945間，按年勁升近1倍，空置率亦飆升至12.6%，均創有紀錄新高。重災區銅鑼灣空置率更錄18%史上高位。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，上述調查於7至8月期間進行，統計銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角四大核心區共7,525間街舖，去年同期吉舖數量482間，空置率6.5%，在一年間增加463間，空置率大增6.1個百分點。而相比今年首季疫情爆發初期錄得的689間，最新空置量按半年計有約37.2%增幅。

以四區作統計，銅鑼灣空置率最高，尖沙咀及中環亦升至約16.9%及16.2%新高紀錄，而旺角區最新比率約7.4%。

入境管制及禁聚令的實施，對餐飲行業構成極大衝擊，該行報告顯示，以核心區店舖行業作統計，第三季飲食行業舖位共1,740間，相比第一季淨跌84間最多，其次是衣服、鞋履及皮具，減少67間，最新錄775間。

美聯工商舖董事盧展豪表示，未來市況仍然悲觀，相信調整期將會持續，未來半年至一年訪港旅客數目依然低企，估計核心區明年首季舖位空置率，將會進一步升到13至14%。他又預計，今年全年核心區租售價將下挫四至五成，重返2006至2007年水平。

該公司資料研究部分析員陳浩璋稱，今次調查首次加入元朗區，期間空置率較傳統核心區相對為低，比率約7.6%，吉舖數目為206間。

連同元朗區，是次調查五區共221條街道，舖位總數共10,250間。各街道當中以尖沙咀加連威老道最多吉舖，數量達37間，其次是同區彌敦道有27間。至於空置率則以銅鑼灣謝斐道最高，比率約35.2%。

面對目前舖位空置嚴重情況，黃漢成認為，部分商場、街舖業主仍未面對現實，不願意與租客共度時艱，建議商場業主可考慮全面減租，如半年不用商戶支付底租，只收取分成，街舖業主亦應減租三至五成。

他又稱，政府應撤銷針對非住宅物業的雙倍印花稅，現時商業市場沒有炒風，並無必要徵收辣稅。雖然早前工商物業按揭成數放寬至五成，但認為並不足夠，要放寬至七成或以上才有效果。

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