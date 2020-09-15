美銀：若英「硬脫歐」 英息恐降至負0.5厘
2020年09月15日 22:15
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外國傳媒報道，美國銀行預測，如果無協議脫歐，英國央行將把基準利率下調至負0.5厘。
該行指出，儘管最後期限臨近，但歐盟與英國的談判進展甚微，英國在無貿易協議情況下脫歐的可能性大幅上升。雖然美國銀行的基本預測是英國與歐盟能達成一項「瘦身版」協議，但最終結果很難預測，如果未能達成協議，英國央行需要採取行動。
英國央行在其300年歷史中，從未將基準降低到零以下，但今年官員們一直在研究必要情況下，實施負利率的可能性。
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