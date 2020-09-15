投資者注意！蓋茨警告：特朗普為政治利益　須小心新冠疫苗

外國傳媒報道，微軟創辦人蓋茨曾經認為，美國食品藥品管理局(FDA)是全球首屈一指的公共衞生機構，但他已經不再這麼看了。

他也不信任疾病控制與預防中心(CDC)。在蓋茨看來，美國總統特朗普為了尋求政治利益，輕視或忽略科學和醫學，導致這兩家機構成為了受害者。案例之一是FDA局長Stephen Hahn在特朗普的一個新聞發布會上，誇大了血清療法對於治療新冠肺炎的益處，隨後一天立馬改口。

蓋茨說：「對血清療法的說法混亂不堪，從中可以看出，如果強行要求某人發表樂觀的看法，他就會天馬行空。FDA在這方面損失了很多的信譽。過去，就好比CDC被公認為全球第一一樣，FDA也享有頂尖監管機構的美譽，但他們在領導層層面所做的一些表態存在缺陷。」

此事牽涉到公眾對於新冠疫苗的信心，疫苗或可結束全球新冠疫情，也必須獲得FDA的批准。過去兩個月進行的民調顯示，絕大部分美國人擔心，疫苗開發的過程過於急促，1/3表示不會接種。

與此同時，特朗普也並不避諱地說，希望疫苗能在11月3日大選前問世。上周，他暗示下個月可能會批准一款疫苗，還說疫苗將是「安全有效的」。

和美國其餘民眾一樣，現年64歲的蓋茨現在也不得不史無前例地把信念放到研發疫苗和藥物的企業身上，而非監管它們的機構。他說：「這些企業十分專業，疫苗的好處非常大，感謝上帝，有這些私營部門的專業知識，我們希望將它們塑造為利好全球的公益，惠及地球上的每一個人。」