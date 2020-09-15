中美科技戰：特朗普周二批准甲骨文收購TikTok提案

美國媒體報道，總統特朗普政府將在周二(15日)下午(香港時間周三凌晨)批准甲骨文收購TikTok的提案。消息人士證實，決定會在9月15日出爐。

美國總統特朗普的女婿和顧問庫斯納表示，白宮正檢視甲骨文的收購提案，並否認甲骨文出線與特朗普有關。他說：「終要由企業選擇他們想跟誰進行交易。」

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