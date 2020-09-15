8月港股通成交額5188億元 創第三高紀錄
2020年09月15日 23:15
東網電視更多新聞短片
自今年年初以來，滬深港通交易持續活躍。港股通公布，今年8月，南向港股通成交總額創開通以來第三高紀錄，達5,188億港元，較去年同期增長130%；北向成交總額則創開通以來第二高紀錄，達2.36萬億人民幣，較去年同期增長170%。南向港股通淨流入380億港元，連續18個月錄得淨流入。
成交活躍股票方面，港股通(滬)北上資金前三大成交活躍股分別為騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)和小米集團(01810)；港股通(深) 北上資金前三大成交活躍股分別為騰訊控股(700)、美團點評(03690)和中芯國際(00981)。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！