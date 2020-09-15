8月港股通成交額5188億元　創第三高紀錄

自今年年初以來，滬深港通交易持續活躍。港股通公布，今年8月，南向港股通成交總額創開通以來第三高紀錄，達5,188億港元，較去年同期增長130%；北向成交總額則創開通以來第二高紀錄，達2.36萬億人民幣，較去年同期增長170%。南向港股通淨流入380億港元，連續18個月錄得淨流入。

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