【財經評論】世紀變局爭話語　別望經濟返疫前

人算不如天算！疫情於全球大爆發，至今仍未受控，對經濟的影響已較預期嚴重，多地深陷財困危機之餘，偏遇上地緣政治風險急升，世界大局焉能不變！面對必要到來的一次徹底大洗牌，突圍而出就得靠科技和內部需求管理雙結合。雖然內地在疫後經濟復甦步伐較快，惟挑戰猶存，尤其來自美國諉過於人的狙擊。在環球需要團結之時卻搞分裂，預示可見將來經濟都難復疫前增長水平。

亞洲開發銀行指出，疫情重創亞太經濟的程度超預期，由六月時預計今年是近六十年以來最低增長，到最新估計恐是近六十年以來首次收縮！當中，印度收縮幅度達百分之九；香港及新加坡也在百分之六樓上，而泰國和菲律賓的負增長介乎百分之七至八，可見傾巢之下，沒有完卵。

環顧亞太區，內地算是經濟前景能見度較高，亞開行預計今年經濟增長百分之一點八。事實上，觀乎最新公布的數據顯示，內地八月通脹符預期；製造業企穩盛衰分界線之上；社會融資增長；工業增加值、房地產投資、消費等環節表現皆勝預期，而數碼經濟、金融券商、資訊科技等產業表現尤佳。只不過，凡事皆有代價，復甦背後是因國策主導銀行業向市場「讓利」，意味金融體系仍具挑戰。

目前，坊間大多預計，明年全球經濟將呈報復式反彈，可一日未見有效疫苗面世，任何評估仍充滿變數，尤其今個秋冬病毒一旦變種，足以再次打擊復甦步伐。更重要的是，評估經濟前景不是重點，反正衰退時時有，現時較○八年金融海嘯一役更須關注的，是全球話語權面臨史詩式大洗牌，調整落差可以好大，缺乏競爭力的經濟體、企業或個人，必會因危機衝擊而從此沉淪，永無翻身機會；能化危為機，取得新興產業的定價權者，必成為贏家。

歷史潮流，浩浩蕩蕩，各經濟體要成為贏家，有兩大關鍵因素。其一乃應用科技的實力；其二乃管理內部需求的能耐。是故如今美國咬着中國高新科技企業不放，必要打破5G全球布局，毀掉原有讓中國冒起的全球化產業鏈模式。如今中國仍相對自主的，乃透過十四億人的內部需求管理，結合在科技上領先的範疇，作好長期對抗。

如今全球都在觀望疫後中美能否找到持續發展的新平衡點，若然失敗，依照上世紀美國對付勁敵前蘇聯及日本的手法，而中國又有了歷史借鑑，不會輕易就範，也許中美之間一場「熱戰」，最終還是避無可避！

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020