特朗普女婿：新一輪刺激方案協議　恐要到11月3日後才達成

外國傳媒報道，美國總統特朗普女婿兼高級顧問庫斯納表示，新的刺激方案可能要等到11月大選之後才能推出。這表態暗示國會距離達成協議還很遙遠。

他說：「我們仍然有達成協議的希望，但時間可能是在大選結束後，因為顯然談判摻雜了很多政治因素。這就是華盛頓。」

由眾議院民主黨和共和黨組成的50人小組將於周二發布一項規模1.52萬億美元的刺激計畫，旨在打破長達數月的談判僵局。

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