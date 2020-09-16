東方日報B1：亞洲經濟料六十年首見萎縮

疫情令全球攬炒！亞洲開發銀行(ADB)發表最新報告預期，今年亞洲發展中經濟體將出現近六十年來首次經濟萎縮，即使區內正逐步擺脫疫情衝擊，預計明年恢復增長，但仍低過疫前的預測，大多數地區不能完全彌補今年損失，意味只出現「L形」局部而非全面復甦。該行研究有納入「亞洲四小龍」等先進地區，並維持香港經濟今年收縮6.5%的預測，幅度大過新加坡的6.2%跌幅，為「四小龍」中最衰。

據亞開行的最新預測，包含45個亞太地區的亞洲發展中經濟體(不含日本、澳洲和新西蘭)今年國內或本地生產總值(GDP)，由6月時估計增長0.1%，轉為萎縮0.7%，為1962年以來首現負增長，跌幅僅次於1961年的8%。

亞開行首席經濟學家澤田康幸表示，該行的基本假設是疫症風險在今年內基本上受控，而最新預測反映疫情較原先估計嚴重，導致經濟下滑程度加劇，並形容是「廣泛性」，相信區內今年約四分之三經濟體將出現負增長。

當中，印度洋旅遊勝地馬爾代夫最慘，亞開行將其今年經濟預測，由原來估計萎縮11.3%，下調至勁縮20.5%；緊隨其後是同樣極度依賴旅遊業的太平洋島國斐濟，收縮幅度由原先估計15%，向下修訂至19.8%。在主要經濟體中，印度由於封鎖措施導致消費者和企業支出停頓，今年經濟收縮幅度料由原先估計的4%，擴至9%，該國截至6月底止首個財季，GDP破紀錄萎縮23.9%，而疫症確診個案僅次於美國。泰國和菲律賓今年經濟預測亦大幅向下修訂至分別收縮7.3%及8%。

報告指出，中國內地是區內少數能成功走出疫情的經濟體之一，維持今年增長1.8%的預測；台灣亦料增長0.8%。越南今年經濟料繼續有進帳，惟增速由原先4.1%下調至1.8%。

亞開行指，為紓緩疫情帶來的經濟衝擊，區內各地政府已推出總值達3.6萬億美元的刺激方案，相當於GDP約15%。該行料，區內經濟明年將恢復增長6.8%。其中，中國內地料增長7.7%，快過之前估計的7.4%。此外，鑑於油價低迷和需求疲弱，亞開行估計今年區內通脹只有2.9%，明年通脹預測進一步降至2.3%，經濟則料反彈6.8%，高於6月時估計的6.2%。

澤田稱，疫情對區內經濟的威脅是今年和明年經濟的最大風險，疫情反覆或令政府恢復限制措施，經濟持續低迷甚至對一些國家形成危機。此外，緊張的地緣政治局勢，以及疫情構成的金融脆弱性，亦會遏抑增長。他認為，持續復甦的關鍵是採取措施保障民眾生命，並確保安全復工和恢復商業活動。從實際數字來看，未來經濟很可能呈現「L形」緩慢復甦。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020