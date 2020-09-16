澳門賭收表現差　花旗劈9月預測五成

雖然廣東省逐漸恢復對澳門的個人遊簽證，但澳門賭收跌勢不止，令市場失望。其中，券商花旗發表研究報告，指出9月首13日澳門賭收或約13億澳門元，意味9月第2周的日均賭收為1.14億澳門元，雖較首周的日均8,300萬澳門元高，但升幅低於該行的預期。事實上，這亦低於市場原預期的日均賭收1.5億至2億澳門元。

花旗將9月賭收預測由原來的70億澳門元，大幅降至35億澳門元，即相當於按年下跌84%。該行認為，9月第2周賭收上升，主要因為中場人流增加，以及貴賓廳贏率稍為上升所致。不過該行擔心，內地政府近期重申打擊跨境賭博資金流的意向，以及計劃成立海外賭博活動「黑名單」，經已令俗稱「疊碼仔」的賭業中介不敢過於進取。貴賓廳賭收的回復速度預料會慢於預期，原因是貴賓賭客能夠取得的資金減少。

另外，摩根大通亦發表研究報告，表示廣東旅客以往貢獻澳門賭收約三分之一，雖然9月的日均賭收回復至約1.15億澳門元，以及廣東入境澳門旅客回復至日均約1.5萬人次，但該行估計廣東賭客貢獻只能回復四至五成，回復速度較其他國家如澳洲、南韓等開放邊境使需求動輒上升70至100%來得慢。

摩通解釋，廣東賭客需求回復慢，主要由於內地收緊資本管制令貴賓廳的收入轉弱；也因為行政上，例如未恢復使用個人遊自動簽證櫃位，使旅客數目仍維持在低點；而整體市場對於境外遊仍存有戒心所致。雖然隨着時間過去情況會改善，但該行坦言現階段看，前景仍欠清晰。

該行維持9月澳門賭收按年下跌80至85%的預測，維持10月賭收按年跌五至六成的預測。又指，短期內的下跌風險，使投資者對澳門賭股保持觀望態度。

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