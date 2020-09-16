國泰遭唱淡　年內股價累瀉四成

8月份國泰航空與國泰港龍的合併乘客運載率按年暴跌60個百分點，至19.9%，據美資券商富瑞指是○○年有紀錄以來最差。

富瑞於最新發表的報告直言，除非防疫隔離措施放寬，否則國泰每月「燒錢」15億至20億元的困境不會有好轉的希望，而該公司現時把約四成客機停泊於香港以外的地方，主要就是為第四季、預期是11月公布的重組計劃鋪路，屆時國泰將無可避免要裁員。

鑑於國泰客運業務復甦疲弱不堪，富瑞將國泰今年及明年的虧損預測分別調高4.71%及63.61%，至157.57億及30.76億元，並將2022年業務預測由僅賺8.98億元，下調至虧損5.28億元，換言之今年起三年都會蝕錢，合計超過193億元。

該行又因應國泰潛在重組所加劇的業務前景不確定性，指其市帳率估值只配歷史區間的最低殘的水平，除下調國泰基本目標價1.56%至6.3元外，還警告最壞情況會下試5.6元，比周二收市價低8.64%。

日資券商大和亦指，國泰疲弱的客運需求無改善，前景仍烏雲密布。

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