歐股收市做好 Ocado急升逾9%
2020年09月16日 01:00
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歐洲股市周二(15日)收市做好，英國富時100指數收報6,105點，升79點或1.32%；法國CAC指數收報5,067點，升16點或0.32%；德國DAX指數收報13,217點，升24點或0.18%。
服裝品牌H&M股價全日急升10.78%，該公司第三季盈利勝預期。
網上超市Ocado公布銷售錄得增長，股價急升9.27%。
車廠Fiat Chrysler計劃與Peugeot進行併購，前者股價上漲9.01%。
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